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Yakayı böyle ele verdiler! İstanbul'da filmleri aratmayan kovalamaca

Yeniakit Publisher
2024-06-11 11:17:00 -

İstanbul Büyükçekmece'de panelvan minibüsle inşaatlardan hırsızlık yapan şahıslar, polis tarafından yakalandı.

Büyükçekmece polisi bir süredir Kumburgaz bölgesinde panelvan minibüsle inşaatlardan malzeme çalan hırsızların peşine düştü. Sabah saatleri yine aynı bölgeden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis, içerisinde 4 kişi olan minibüsü kovalamaya başladı. Kilometrelerce süren kovalamaca sonrası şahıslar minibüs içinden çaldıkları malzemeleri polise attı. Atılan malzemelerin araç camını kırması sonucu bir polis yaralandı.

Kovalamaca E-5’te son buldu

Yaşanan nefes kesen hırsız polis kovalamacası E-5 Beylikdüzü istikametinde polisin yolu kapatıp şahısları durdurmasıyla son buldu. Şüpheli 4 kişi yakalanırken çok sayıda suç kayıtları olduğu da öğrenildi. Kovalamaca anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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