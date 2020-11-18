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Gündem Yakalanan teröristin itirafı: 500 kişi ABD’lilerden silahlı eğitim aldık!
Gündem

Yakalanan teröristin itirafı: 500 kişi ABD’lilerden silahlı eğitim aldık!

Suriye'nin El Bab kentinde önceki gün sabaha karşı kız kardeşinin evine düzenlenen operasyonla yakalanan terör örgütü KCK/PKK-PYD/YPG üyesi Mahmud Hamid, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 17:34:00 -
Yakalanan teröristin itirafı: 500 kişi ABD’lilerden silahlı eğitim aldık!

Teröristin ifadesinde, El Bab şehir merkezinde ikamet ederken 2015 yaz döneminde terör örgütü DEAŞ'ın işgali altındaki El Bab'dan ailesiyle Münbiç'e göç ettiklerini, burada terör örgütü KCK/PKK-PYD/YPG'ye katılarak Aynularab'a (Kobani) gittiğini söylediği öğrenildi. İfadesinde Aynularab'daki örgütün sözde eğitim kampında yaklaşık 500 teröristle beraber, ABD vatandaşı 5 kişiden 1 ay silahlı eğitim aldıklarını belirten terörist, daha sonra Münbiç şehir merkezinde örgüt adına istihbarat faaliyetleri yürüttüğünü itiraf etti. Terörist, El Bab savcısının talimatıyla tutuklanarak El Bab cezaevine teslim edildi.

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