Yakalanan teröristin HDP itirafları şok etti!

HDP ile ittifak yapanların PKK'ya nasıl hizmet ettiğini gösteren bir teröristin itiraf videosu gündeme bomba gibi düştü. Mermisi bittiği için teslim olan HDP destekçisi terörist HDP tarafından PKK'ya nasıl teslim edildiğini bu sözlerle anlattı.

Nereden katıldın örgüte?

Ben Hatay'dan geldim, Diyarbakır'a. Diyarbakır'dan geldim, HDP il binasına geldim. Burada 1 kadınla tanıştım. o kadın bana dedi ki. Seni gerillalara teslim edeceğim bir bahçe var dediler. Beni bahçeye getirdiler. Burada gerillalar beni gördü. Ondan sonra benimle konuştular. Beni dağa çıkarttılar buradaki gerillalar. Biz buraya esrar tarlalarının nöbetini tutmaya geldik. Biz nöbetini tutacaktık. Bizden sonraki bir ekip gelip götürecekler toplayıp götürecekler. Sonra biz kendimiz bu tarafa geldik. Çatışma çıktı. Biz köylülere dedik. Gelin bu ormanı yakın, bizi kurtarın.

Biz sıkıştık sonra mermim bitti, ben teslim oldum.

Grubun diğerleri nerede?

Biz çatışma çıkarken Zeynep'le diğeri Zehra kaçtı. Grup sorumlusu Zeynep, bunlar kaçtılar. Bizi öne verdiler. Sonra Berfin öldü, ben kaldım hem de mermi bitti. Bende teslim oldum. Onlar bizi öne verip kaçtılar.

Rice ilçesi Yalaza mahallesinde sıkıştırılan bölücü terör örgütü mensuplarının kaçmasını sağlamak maksadıyla bölgeye gelen bölücü terör örgütü işbirlikçileri tarafından orman ateşe verilmiş ve terör örgütü mensuplarının kaçmasına neden olunmuştur.