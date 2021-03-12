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Yerel Yakalanan hırsızdan ilginç sözler! "Çıkınca..."
Yerel

Yakalanan hırsızdan ilginç sözler! "Çıkınca..."

Konya’nın Meram ilçesinde, otomobilden hırsızlık yaparken yakalanan şahıs, sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada önce ‘pişmanım’ dedi, ardından ‘çıkınca oto faresi olacağım’ dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 10:29:00 -
Yakalanan hırsızdan ilginç sözler! "Çıkınca..."

Hırsızlık olayı, Konya'nın Meram ilçesi, Furkan Dede Caddesi üzerinde bulunan park halindeki araçta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık ihbarı üzerine oto hırsızlık faresi lakaplı M.A.’yı (19) otomobilden hırsızlık yaparken yakaladı.

Otomobilden kırıcı delici matkap ve taşlama makinesi gibi aletleri çalmaya çalışan şüpheli M.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak sağlık kontrolüne götürüldü.

Şüpheli, gazetecilerin neden yaptın sorusuna önce ‘pişmanım’ dedi, ardından hastaneden çıkınca ‘oto hırsızlık faresi olacağım’ dedi. Şüphelinin 16 suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli M.A. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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