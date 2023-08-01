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Gündem Yakalanan hainden darbe iması! 'Biz geri döneceğiz!'
Gündem

Yakalanan hainden darbe iması! 'Biz geri döneceğiz!'

Yeniakit Publisher
2023-08-01 17:15:00 - 2023-08-01 17:18:07

FETÖ üyesi olduğu gerekçesi ile meslekten ihraç edilen ve 7 yıldır kendisini gizlemek için sahte kimlik kullanan eski emniyet müdürü Arif Oktay Eser yurtdışına çıkmayı planlarken Ankara’da yakalandı. Eser'in, kendisini yakalayan ekiplere, "Siz boşuna uğraşıyorsunuz, biz geri döneceğiz" dediği öğrenildi.

FETÖ üyesi olduğu gerekçesi ile meslekten ihraç edilen ve 7 yıldır kendisini gizlemek için sahte kimlik kullanan eski emniyet müdürü Arif Oktay Eser yurtdışına çıkmayı planlarken Ankara’da yakalandı. Eser'in, kendisini yakalayan ekiplere, "Siz boşuna uğraşıyorsunuz, biz geri döneceğiz" dediği öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7 yıldır aranan görevinden ihraç 1'inci sınıf emniyet müdürü Arif Oktay Eser'in yerini tespit etti. Kendisini gizlemek için sürekli kılık ve adres değiştiren, günlük hayatında gizlilik kurallarına dikkat eden Eser, polisin uzun süren takibi sonucu yakalandı.

Eser'in üzerinde sahte kimlik ve pasaport, yüklü miktarda döviz, FETÖ simgesi olarak bilinen 1 dolar, çok sayıda cep telefonu, diz üstü bilgisayarı, powerbank, şarj aleti, ilk yardım malzemesi ele geçirildi.

"BOŞUNA UĞRAŞIYORSUNUZ, GERİ DÖNECEĞİZ"

Firari şüpheli, kendisini yakalayan ekiplere, "Siz boşuna uğraşıyorsunuz, biz geri döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Şüphelinin, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde sorgusu sürüyor.
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