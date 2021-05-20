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Gündem Yakalanan FETÖ’cü açıklandı mı? FETÖ’nün yakalanan ismi kim?
Gündem

Yakalanan FETÖ’cü açıklandı mı? FETÖ’nün yakalanan ismi kim?

Yakalanan FETÖ'cü kim? FETÖ’cü yakalanan isim belli mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakalandığını açıkladığı FETÖ’cü kim? Hangi FETÖ'cü yakalandı? Yakalanan FETÖ'cü kim? soruları terör örgütü PKK ve FETÖ’ye yurt içi ve yurtdışında gerçekleştirilen operasyonlar nedeniyle darbe vurulmaya devam ediliyor. Türkiye, Kuzey Irak’ta PKK’nın sözde Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin’in leşini sermesinin sevincini yaşarken Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ’nün önemli isminin yakalandığını ve çözülmesi için sorguda olduğunun müjdesini vermesinden sonra yakalanan FETÖ’cü açıklandı mı? FETÖ’nün yakalanan ismi kim? soruları da araştırılmaya devam ediyor. Peki Yakalanan FETÖ’ca Adil Öksüz mü? Yakalan FETÖ’cü ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-20 08:40:00 - 2021-05-20 08:41:25
Yakalanan FETÖ’cü açıklandı mı? FETÖ’nün yakalanan ismi kim?

Yakalanan FETÖ'cü kim? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz bugüne kadar çok Nurettin Sofi'ler öldürdük. Hedefimiz Kandil. Kandil'i de çökertmemiz lazım. Yakında FETÖ takımından da önemli bir isim açıklayacağız, şu an elimizde" açıklamasında bulundu.

FETÖ’nün yakalanan ismi kim?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ’cü hainin yakalandığını şu şekilde açıkladı: "Biz bugüne kadar çok Sofi Nurettinler öldürdük ve bunlar hala devam ediyor, edecek. Hedefimiz şu anda Kandil, Kandil’i de çökertmemiz lazım. Yakında FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız, şu anda elimizde. Kimi yakaladık, hesaba çektik, onun açıklamasını da yapacağız." 

Adil Öksüz yakalandı mı?

Yakalanan ismin İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "en çok aranan teröristler" listesinin kırmızı kategorisinde yer alan FETÖ’nün Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz’ün olabileceği de iddia edilmekte.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Akıncı Üssü'nde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz, yaklaşık 4 yıldır her yerde aranıyor.  FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından 16 Temmuz sabahı Ankara'daki Akıncı Üssü yakınlarında yakalanan Adil Öksüz, 18 Temmuz'da getirildiği Sincan Batı Adliyesinde hakim Köksal Çelik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanlığı, FETÖ'nün Bağdat sorumlusu Salih Fidan ile Erbil sorumlusu Samet Güre'nin Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilmişti. MİT’in yurtdışındaki başarılı operasyonları FETÖ’cü hainlere korku salmaya devam ediyor. Yakalanan FETÖ’cü hainin sorgusunun bitmesinde sonra terör örgütüne yönelik kritik operasyonların yapılacağı da beklenilmekte. 

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