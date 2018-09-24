Yakalanacağını anlayan hırsız evdeki kadını rehin aldı!

Kırıkkale'nin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki apartmanın 5'inci katındaki daireye hırsızlık için giren bir kişi, yakalanacağı anlayınca evde bulanan Mihriban Ö.'yü (45) rehin aldı.

BIÇAK TEHDİDİYLE REHİN ALDI

Polis ekipleri, hırsızlık amacıyla eve girdiğini tahmin ettikleri kişinin, Mihriban Ö'yü bıçak tehdidiyle rehin aldığını belirledi.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNE GELDİ

Olay yerinde çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu da olay yerine geldi.

Kadını rehin alan kişiyi ikna çalışması sürüyor.