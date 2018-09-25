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Yakaladıkları balığı 5 kişi elleriyle çıkardı

Aydın Ovası’na hayat veren Çine Çayı, bereket saçıyor. Çaya balık tutmaya gelen amatör balıkçılar 20 kilonun üzerinde ve neredeyse kendi boylarına yakın balık tutuyor.

25 Eylül 2018 Salı 10:59
Yakaladıkları balığı 5 kişi elleriyle çıkardı

Çine Çayının tarihten bu yana bölgeye hayat verip bereket saçtığını belirten Aydın’ın amatör balıkçılarından Fatih Koca, “Buraya balığa giden bol bereketli bir av ile geri döner. Biz arkadaşlarımızla çıktığımızda elimiz boş dönmeyiz. Bir çok kişi ‘Çine Çayı’nda balık kalmadı’ diyor ama biz 20 kilonun üzerinde balıklar yakalıyoruz” diye konuştu.

Balıkları olta kullanmadan ve kendi yöntemleri ile bizzat yattıkları yerde elleri ile yakaladıklarını belirten Fatih Koca, “Biraz nasip işi galiba. Yıllardır hobi olarak balıkçılık yaptığımız için bu konuda iyi bir tecrübeye sahip olduk. Şimdi balıkların yerini tahmin edebiliyoruz. Ve yatağı yerden elimizle yakalayıp eve getiriyoruz. Bir balık 20 kilonun üzerinde olduğu için eş dost ile paylaşıp o şekilde tüketiyoruz” dedi.

Zaman denizde avlandığını ancak Çine Çayı’nda balık avlamanın daha heyecanlı olduğunu belirten Halil İbrahim Sarmanda ise “Burada bir tek balık yakalasan tüm sülaleye yetiyor. Çine Çayı çok bereketli” diye konuştu.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 10:59
  1. Aydın
  2. Çine Çayı
  3. Balık avı
  4. Tatlı su balığı
  5. elleriyle balık yakalıyorlar

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