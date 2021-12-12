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Teknoloji Yaka kamerası suçluları tespit ediyor
Teknoloji

Yaka kamerası suçluları tespit ediyor

Jandarma Genel Komutanlığının suçluların tespiti için kullandığı yaka kamerası, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen “Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri”nde yoğun ilgi gördü.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 21:30:00 -
Yaka kamerası suçluları tespit ediyor

ASELSAN tarafından asayiş ve güvenliği sağlayan jandarma ekipleri için üretilen EKS-2WX yaka kamerası, yapay zeka teknolojileri ve büyük veri analizlerinin desteğiyle güçlendirilmiş yazılımlar sayesinde suçluları anlık olarak tespit ediyor.

Akıllı Kontrol Noktası ve Jandarma Devriye Uygulaması ile asayiş uygulamalarında kullanılan yaka kamerası, araç içi yüz tespiti, akıllı devriye mobil ve web uygulaması, büyük veri depolama, plaka tanıma sistemi, jandarma yüz tanıma uygulaması ve yüz izleri veri tabanı, NVR ve video sunucu sistemleriyle bilişim altyapılarından yararlanıyor.

İlk olarak Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde ardından Hakkari, Şırnak, Bitlis ve Siirt’te kullanılan yaka kamerasının 2023 yılında tüm illerde jandarmanın asayiş uygulamalarının bir parçası olması planlanıyor.

“Su altı telsizi” akvaryumda tanıtıldı

Jandarma Genel Komutanlığı, su altı telsizini akvaryumda tanıttı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen “Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri”ndeki standında tanıtılan su altı telsizi ile silah simülatörü, teknoloji meraklılarından tam not aldı.

ASELSAN’ın jandarma için ürettiği su altı telsizi, asayiş uygulamalarında kimlik sorgulaması yaparken diğer yandan doğal afetlerde yaşanan iletişim kesintisi sırasında mobil ile ev telefonlarıyla kesintisiz görüşme imkanı sağlıyor. Jandarmanın atıcılık eğitimlerinde kullanılan silah simülatörü, mühimmat kullanımı ve zamandan tasarruf ederek atıcılara, silah tutuş şekli, tetiğe basılması ve doğru kabza kavrama gibi konularda bilgilendirmede bulunuyor.

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