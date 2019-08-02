Yahyalıspor yeni sezon hazırlıklarına başladı Yahyalıspor 2019-2020 sezonu ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Yahyalıspor 2019-2020 sezonu ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yahyalıspor dün Sümer Stadında yaptığı ilk antrenman ile yeni sezon hazırlıklarına başladı.

2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve BAL Ligine yükselen Yeşil-Beyazlılar Teknik Direktör Erkan Demirel nezaretinde hazırlıklarına başladı.

Sümer Stadında yapılan antrenmanı Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Musa Soykarcı, Kulüp Başkanı Sedat Koyuncu, Sportif Direktör Yücel Sarıgül ve yöneticiler takip etti.

Tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Yahyalıspor’da ve İlçede büyük heyecan var.

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