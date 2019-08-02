0553 313 94 23

Yahyalıspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Yahyalıspor 2019-2020 sezonu ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

02 Ağustos 2019 Cuma 09:57
Yahyalıspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Yahyalıspor 2019-2020 sezonu ilk antrenmanını gerçekleştirdi.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yahyalıspor dün Sümer Stadında yaptığı ilk antrenman ile yeni sezon hazırlıklarına başladı.


2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve BAL Ligine yükselen Yeşil-Beyazlılar Teknik Direktör Erkan Demirel nezaretinde hazırlıklarına başladı.


Sümer Stadında yapılan antrenmanı Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Musa Soykarcı, Kulüp Başkanı Sedat Koyuncu, Sportif Direktör Yücel Sarıgül ve yöneticiler takip etti.


Tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Yahyalıspor’da ve İlçede büyük heyecan var.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 09:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balkan Triatlon Şampiyonası yarın İstanbul'da başlayacak
    1. Balkan Triatlon Şampiyonası yarın..
    2. Tatil yolunda hasta olmayın
    3. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    4. Ülkesine bayrama gidenlerin sayısı 18..
    5. Erzurum kurban pazarının gözdesi “Paşa”
    6. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    7. Artan hava sıcaklıklarında..
    8. Fırat’ın doğusunda SDG oyunu sürüyor
    9. Vuran kaçtı, O sarılarak acısını..
    10. Tarıma yeni anayasa! 15 yıl sonra bir..
    11. Konyaaltı Belediyesinden "Arabadan in..
    12. Erzurumlu Milletvekili Kırkpınar’dan..
    13. Emeklilerin ikramiye tarihi belli oldu
    14. Borsa, güne düşüşle başladı
    15. Samsun’a süper meyve aronia bahçesi..
    16. İzmir’de FETÖ’ye baskınlar: 17 gözaltı
    17. Geleceğimiz için geri dönüştürüyoruz
    18. Boğulmalara karşı ATV’li önlem
    19. Batı kuklası Muhammed bin Selman,..
    20. Emeklinin bayram ikramiyesi 8 ve 9..
    21. Yıllardır gidilemeyen yaylalarda silah..
    22. Turizm başlığında son 7 ayda 100..
    23. Vali Şahin’den Başkan Balcı’ya ziyaret
    24. Aktaş: "Misafirhaneden elde edilen..
    25. Palandöken: “Her bayram öncesi aynı..
    26. Yol verme kavgasında yaralanan sürücü..
    27. Hacı adayları kutsal topraklarda
    28. Edebiyat eserlerine bakanlık..
    29. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    30. Vücuttaki bölgesel yağlanmalara dikkat
    Davutoğlu startını Konya’dan veriyor! Davutoğlu'na cevabın ne olacak Konya?
    Davutoğlu startını Konya’dan veriyor! Davutoğlu'na cevabın ne olacak Konya?
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı!