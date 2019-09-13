0553 313 94 23

Yahyalıspor hedefini belirledi

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.

13 Eylül 2019 Cuma 09:16
Yahyalıspor hedefini belirledi

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta ilk kez mücadele edecek olan Yahyalıspor hedefini belirledi.


Tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Liginde mücadele edecek olan Yahyalıspor’da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.Lige iyi bir başlangıç yapmak isteyen Yeşil-Beyazlılar ilk sezonda futbolseverlere iyi bir Yahyalıspor izlettirmek istiyor.


Yahyalıspor Teknik Direktörü Erkan Demirel yaptığı açıklamada, “Zor bir fikstür çektik ilk 6 hafta grubun iddialı ve iyi takımları ile oynayacağız, Talasgücü Belediyespor’da gurupta güçlü bir bütçe ve iyi transferlerle üst sıralarda olacak takımlardan biri, evimizde oynayacağımız bu ilk maçı kazanmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu


Erkan Demirel, “Sezon başı kamp çalışmalarımız ve 2. etap çalışmaların ardından hazırlık maçları ve taktiksel çalışmalarla sezona hazırlanıyoruz, BAL’da bu ilk sezonumuzda ligi tanıyıp güzel bir futbol izletmek istiyoruz amacımız bu ligde kalıcı olmak. Takımın tamamı Kayseri’de ikamet eden gençler” diye açıklama yaptı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 09:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ödemeler dengesi (2)
    1. Ödemeler dengesi (2)
    2. (Özel) Savunma sanayisine Manisa’dan..
    3. İslam karşıtı Kanadalı milletvekili..
    4. Azerbaycan ordusu geniş çaplı tatbikat..
    5. Yangınlara dikkat çekmek için yanmış..
    6. Kardeş ilçe Bafra Antalya’da
    7. Arnavutköy’de piknik tüpleriyle orman..
    8. Millete akıl veren hergeleyi şoförü..
    9. İstanbul’da yağış başladı
    10. Milletvekili Aydemir: “Erzurum..
    11. TSK’dan İdlib’deki gözlem noktalarına..
    12. Merdiven Art Space, iki farklı..
    13. Dini etkinlikte tekne devrildi: Çok..
    14. Aktarlar eczacılara cevap verdi
    15. Dolar/TL 5,6750 seviyesinden işlem..
    16. Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna..
    17. DeFacto’dan yeni koleksiyon
    18. Başkan yardımcısının aracına kesici..
    19. Katil Esed’in saldırıları göçü..
    20. Yaşlı adamı trenin altında kalmaktan..
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...