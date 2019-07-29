Yahyalı’da Muaythai rüzgarı esti

Kayseri’nin Yahyalı İlçesinde düzenlenen Muaythai turnuvası nefes kesen maçlara sahne oldu.

Yahyalı Kaymakamlığı, Yahyalı Belediyesi, Türkiye Muaythai Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği ve Eagle Fight Club sponsorluğunda Yahyalı Cumhuriyet Meydanında düzenlenen turnuvaya 4 ülkeden 26 sporcu katıldı.

Yahyalılı sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği turnuvanın açılış konuşmasını yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “ Böylesine güzel bir organizasyonu gerçekleştirdikleri için Federasyonumuza, Kayseri il temsilcimize, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze, Kaymakamlığımıza ve özellikle Yakup İbrahimov’a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Emeği geçen tüm dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yahyalı’da çok güzel gelişmeler yaşanıyor. Yahyalıspor futbol takımımız Süper Amatör Liginden, Bölgesel Amatör Lige çıktı. Rafting Kız Takımımız Türkiye üçüncüsü oldu. Ali Elmacı Ortaokulumuz Softbol ’da Türkiye Şampiyonu oldu. Ben hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Bu ilçenin birçok özelliği ve güzelliği var. Bu ilçede yaşayan insanlar her zaman en iyisine layıktır. Siz, 15 Temmuz’ da destan yazmış eli öpülesi insanlarsınız. Yahyalımız, birçok ilçenin gıpta ettiği birçok güzelliği bağrında barındırıyor. Tabi güzelliği var, turizm güzelliği var, manevi güzelliği var, insanının güzelliği var. Bu turnuvayı, çocuklarımızı teşvik etmek amacıyla düzenliyoruz. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, spora yönlendirmek istiyoruz.Bu amaçla ilçemizde yaz spor okullarının 6.’sını düzenliyoruz. Yavrularımızı mutlaka spora teşvik edelim. Biz Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve belediyemiz öncülüğünde bu güzelliğe imza atıyoruz. Bu ilçede çeşitli spor branşlarında şampiyonlar görelim.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından başlayan müsabakalar kıran kırana geçti. Şampiyon sporcuların ödülleri törenle verildi.