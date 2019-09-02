Yahyalı’da Eylül Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Belediye Meclis Üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşen toplantı, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk başkanlığında Belediye Meclis Salonu’nda yapıldı. Mecliste, birisi ek olmak üzere dört gündem maddesi görüşüldü.

Toplantıda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ortak hizmet projesi yapılması gündem maddesinin görüşülmesi sırasında meclis üyelerine konu ile ilgili bilgiler veren Başkan Esat Öztürk; “Eski Belediye Başkanlarımız zamanında kullanılan, ilçemiz Gala Mevkiindeki asfalt tesisimiz, teknolojisinin eski olması ve ekonomik olmaması nedeniyle artık kullanamıyoruz. Bu nedenle asfaltlama konusunda Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ile protokol imzalayacağız. 5393 sayılı belediye kanununu çıkartanlardan Allah razı olsun. Tasarı halindeyken, bir takım katkılarımız olduğu bu madde sayesinde Kaymakamlığımıza, Hastanelerimize, Okullarımıza, Camilerimize, Kuran Kurslarımıza, diğer kurum ve kuruluşlarımıza “ Belediye ile ortak işbirliği” adı altında çalışmalar yaptık. Bu sayede ilçemize, ilimize ve ülkemize güzellikler kattık. Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ile protokol imzalanması konusunda sizlerden yetki istiyoruz” diye konuştu.

Mecliste görüşülen gündem maddeleri, oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.