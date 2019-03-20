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Yahyalı Delialiuşağı Mahallesi Yeni Aile Sağlığı Merkezine Kavuştu

Kayseri’ye 115 kilometre uzaklıkta olan Yahyalı Delialiuşağı Mahallesinde Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

20 Mart 2019 Çarşamba 10:20
Yahyalı Delialiuşağı Mahallesi Yeni Aile Sağlığı Merkezine Kavuştu

Kayseri’ye 115 kilometre uzaklıkta olan Yahyalı Delialiuşağı Mahallesinde Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.


’Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın yansımalarını kentte en üst seviyelere ulaştırmak adına İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve ekibinin çalışmaları aralıksız sürüyor. Bir yandan ilde verilen sağlık hizmetlerinin verimlilik ve ulaşılabilirliğini arttırmak için gece gündüz çalışan İl Sağlık Müdürlüğü ekibi diğer yandan da belediyeler ve hayırseverlerin desteği ile Kayseri’ye kalite standartlarına uygun, günümüz teknolojisinde cihazlarla donatılmış modern sağlık tesisleri kazandırmaya devam ediyor. Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altuner, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Sağlık idarecileri ve çok sayıda vatandaş katıldığı törenin açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Benli; Kayseri için sağlıkta muhteşem bir hafta geçtiğini ifade ederek; “Elhamdülillah şükürler olsun ki Rabbimize son iki hafta içerisinde bize üçüncü Aile Sağlığı Merkezi’ni açma imkanı verdi. Geçen hafta Memduh Büyükkılıç başkanımla Aydınlıkevler Aile Sağlığı Merkezini, dün ise Ahmet Çolakbayraktar başkanımla Kocasinan Turgutreis Aile Sağlığı Merkezini açtık. Bugün ise Delialiuşağı Aile Sağlığı Merkezini açıyoruz. Yarın da Allah nasip ederse Mustafa Palancıoğlu başkanımla Talas Aile Sağlığı Merkezi’ni açacağız. İşte bu birlikteliğin el ele, gönül gönüle vermenin bereketidir. Bu bereketli günleri bizlere bahşettiği için yüce Rabbimize tekrardan hamd ediyorum. 4-5 ay önce attığımız temeli bugün taçlandırıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu birlikteliğimiz de Esat Öztürk başkanımızın emeklerini göz ardı etmemek gerekir. Sağ olsunlar ne istesek hemen o işe baş koyarak hızlı şekilde tamamladılar. Tüm bu hizmetleri Yahyalı hak ediyor. Bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.


’Sağlık olsun demekle sağlık olmuyor’ diyen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise, "75 Yataklı Yahyalı Devlet Hastanesinin 13 bin 500 metrekare arazisini Devlet Su İşlerinden alarak Sağlık Müdürlüğümüze verdik. Buyurun dedik ve yapımına başlandı. 25 - 30 tane İl Sağlık Müdürlüğünden aldığımız motorlu hasta yatağını dağıttık. Yahyalı Devlet Hastanesine birçok katkıda bulunduk. Bunu bizde biliyoruz vatandaşımızda biliyor. Şu an hizmet veren Yahyalı Devlet Hastanesi’nde idari bina ve poliklinikleri genişlettik. Palyatif bakım merkezini açtık. Bugün açılışını yapacağımız Aile Sağlığı Merkezinin de temeli kısa süre önce atılmıştı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ile ilgili çalışmalarımızda devam ediyor. İmar ile ilgili çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz yapılması için İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edeceğiz. İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Ali Ramazan Benli’ye yürekten teşekkür ediyorum.Allaha hamd olsun şu an açılışını gerçekleştiriyoruz. Her şey Delialiuşağımız için her şey Yahyalı içi her şey Türkiye için” diyerek sözlerine son verdi. Son olarak kürsüye gelen Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altuner ise Delialiuşağı Aile Sağlığı Merkezi’nin yeni bir binaya kavuşturulmasının, insanların konforlu bir sağlık hizmeti almasına vesile olacağını belirterek, ilçemize ülkemize ve insanlığa hayırlar getirmesini dileyerek İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benliye canı gönülden teşekkür ediyorum dedi.


Konuşmaların ardından Aile Sağlığı Merkezi dualar eşlinde hizmete açıldı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 10:20
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