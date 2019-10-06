Yahya Kutluoğlu'nun eşi vefat etti ÖNDER kurucu başkanı Mehmet Yahya Kutluoğlu’nun eşi vefat etti. Kutluoğlu'nun eşinin cenazesi yarın öğle namazını müteakip Fatih Camiinde kılınacak.

ÖNDER Kurucu Başkanı Mehmet Yahya Kutluoğlu’nun eşi hanımefendi vefat etmiştir. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Kutluoğlu'nun eşinin cenazesi yarın (7 Ekim Pazartesi) öğle namazını müteakip Fatih Camiinde kılınacak. Cenaze namazı sonrası merhum, Edirnekapı Şehitliği'nde bulunan aile mezarlığına defnedilecek.

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