Yahudiyi kahreden görüntü! Kassam Tugayları İsrailli çocuğa bakın ne söyletti
Kassam Tugayları'nın servis ettiği bir video izleyenleri gülümsetirken Yahudileri kahretti.
Kassam Tugayları'nın İsrailli minik bir çocukla yaşadığı anlar izleyenlerin içini ısıttı.
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Zalim siyonist her gün Filistinli bebekleri katlederken, Kassam Tugayları ise ellerinde bulunan çocuklara merhamet ve şefkatle yaklaşıyor.
Bir Kassam Tugayı'nın minik İsrailli çocuğa su içerken "besmele" çekmeyi öğrettiği görüntüler de gündem oldu.
Kassam Tugayı ağabeyi çocuğa, suyu içmeden önce "Bismillah de" telkininde bulundu.
Minik İsrailli gülümseyerek "besmele" çekip suyu içti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Görüntüler sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına girdi.
Görüntüye "Yahudileri kahreden an" yorumları yapıldı.