Yahudi'nin Erdoğan korkusu! Dalga dalga yayılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de "Karabağ ve Libya'da yaptığımız gibi İsrail'e de gireriz" sözleri dış basında deprem etkisi yarattı.

Gazze'de 40 bini aşkın sivili öldürdükten sonra katliam zincirini Lübnan'a taşımaya niyetlenen İsrail, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'den verdiği mesajla derin bir şok yaşadı.

Erdoğan, İsrail'e karşı askeri müdahaleyi kastededek "Karabağ'a ve Libya'ya girdiğimiz gibi aynısını İsrail'e de yaparız" dedi.

Bu sözler soykırımcıların işgal ettiği topraklarda dakikalar içinde manşetleri süsledi.

Tel Aviv basını, Erdoğan'ın açıklamalarını okuyucularına genellikle yorumsuz olarak naklederken bazı yayın organları ise İsrail'in sosyal medya trolü haline dönüşen Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın tehdit yüklü paylaşımını yayınladı.

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Katz, mesajında Erdoğan'ı Irak lideri Saddam Hüseyin'in fotoğrafıyla tehdit etmeye çalıştı ve Irak'ta 1 milyon kişiyi öldürün işgallerin arkasında İsrail'in bulunduğu gerçeğini şu mesajla ifşa etmiş oldu:

"Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamasına izin verin."

JERUSALEM POST ÇOK TEMKİNLİ

Türkiye'nin bir NATO üyesi olarak İsrail'e saldırmasının mümkün görünmediğini ileri süren Jerusalem Post gazetesi ise haberinde şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan'ın tehditleri, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 9 aydır devam eden sınır ötesi savaşın dramatik bir şekilde alevlenmesinin ardından geldi.

Erdoğan Karabağ sorunu ve Türk askerinin bulunduğu Libya'ya atıfta bulunarak 'Karabağ'a ve Libya'ya nasıl girdiysek İsrail'e de aynısını yapacağız' dedi.

Türk lider, uluslararası toplumun daha büyük bir İsrail-Lübnan savaşını ya da bölgesel bir savaşı önlemek için çabaladığı bir dönemde konuştu.

Ancak Türkiye, NATO'nun bir üyesidir ve bu nedenle İsrail-Hizbullah çatışmasına askerî müdahalede bulunması pek olası görünmemektedir."

'TÜRK CUMHURBAŞKANI İÇİN YENİ BİR ADIM'

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz ise "Erdoğan İsrail'i işgal etmekle tehdit etti" başlığıyla duyurduğu haberinde Cumhurbaşkanı'nın sözlerini yorumsuz olarak yayınladı.

Tel Aviv merkezli haber ajansı Walla ise Erdoğan'ın ifadelerini yayınladıktan sonra İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Saddam Hüseyin'li tehdidine yer verdi.

Erdoğan'ın Benjamin Netanyahu'yu daha önce sayısız kez Adolf Hitler'e benzettiğini, İsrail'i soykırımla suçladığını ifade eden Walla, "NATO ülkesinin lideri Erdoğan, geçmişte diğer şeylerin yanısıra Türkiye'nin Mescid-i Aksa'yı kurtarmak için çalışacağını söyleyerek İsrail'i tehdit etmişti. Ancak bu aynı zamanda Türk Cumhurbaşkanı için yeni bir adımdır" diye yazdı.

HİTLER'İN SONUNU NASIL OLDUYSA...

Yisrael Katz'ın tehdit mesajına Türk Dışişleri Bakanlığı'nın cevabı gecikmedi. İsrail yönetimine bir kez daha Hitler'in akıbetini hatırlatan Ankara şu mesajı yayınladı:

"Soykırımcı Hitler’in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu’nun sonu da öyle olacak.

Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek. İnsanlık, Filistinlilerin yanında duracak."