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Sosyal Medya Yahudi'nin askerinden kan donduran itiraf!
Sosyal Medya

Yahudi'nin askerinden kan donduran itiraf!

Yeniakit Publisher
2023-10-16 22:58:00 -

Siyonist İsrail askerlerinin bir sosyal medya yayınında kullandıkları ifadeler kan dondurdu.

Sosyal medyada bir canlı yayına bağlanan İsrail askerleri, masum sivillere saldırılarından kahkahalarla bahsettiler.

Yayıncıyı, "Sen de bir Filistin sevdalısısın. Böyle devam edersen sonun kötü olur" diye tehdit eden yahudi askerleri, "Umarım daha fazla çocuk öldürürüz" ifadeleriyle insanlıktan ne denli uzaklaştıklarını ortaya koydular.

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