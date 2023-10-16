Yahudi'nin askerinden kan donduran itiraf!

Sosyal medyada bir canlı yayına bağlanan İsrail askerleri, masum sivillere saldırılarından kahkahalarla bahsettiler.

Yayıncıyı, "Sen de bir Filistin sevdalısısın. Böyle devam edersen sonun kötü olur" diye tehdit eden yahudi askerleri, "Umarım daha fazla çocuk öldürürüz" ifadeleriyle insanlıktan ne denli uzaklaştıklarını ortaya koydular.

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