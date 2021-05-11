Yahudilerin "saldırıya uğradık" oyunu! Bunu sürekli yapıyorlar
Kudüs'de kendilerini haklı göstermek isteyen Yahudiler değişik hilelere başvuruyor. Geçtiğimiz yıllara ait bir video bunun en iyi örneği. Bir grup Yahudi Mescid-i Aksa'da Müslümanlar tarafından saldırıya uğradıkları iftirasını atmak için üstünü başını yırttı. Bu ibretlik tablo oynanan oyunun ne kadar derin olduğunu ortaya koydu.
İsrail'in Kudüs Günü nedeniyle Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinli Müslümanlara yönelik saldırılarında yüzlerce kişi yaralandı.
Gazze'de siviller hedef alındı
Gazze'den İsrail'e atılan, Hamas'ın üstlendiği füze saldırılarında ölen ya da yaralan olmazken, İsrail Ordusu'nun Gazze'ye hava saldırısında 9'u çocuk en az 20 sivil hayatını kaybederken, 60'tan fazla kişi de yaralandı.
İsrail'in yaşattığı tüm bu dehşete rağmen Batı dünyası Filistinlileri çeşitli bahanelerle suçlarken, aşırılıkçı Yahudilerin oyunu akıllara geldi.
Üstlerini başlarını yırttılar
Kudüs Günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen bir grup fanatik Yahudi, kendilerini Filistinli Müslümanlar tarafından saldırıya uğradıkları görüntüsü vermek için üstlerindeki giysileri yırtarken görüntülendiler.