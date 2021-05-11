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Dünya Yahudilerin eğlence görüntüleri En'am Suresi'ni akıllara getirdi: “Bekleyin! Şüphesiz biz de beklemekteyiz.”
Dünya

Yahudilerin eğlence görüntüleri En'am Suresi'ni akıllara getirdi: “Bekleyin! Şüphesiz biz de beklemekteyiz.”

Siyonist İsrail'in Filistinli mazlumlara yönelik saldırısında Mescid-i Aksa'nın bahçesindeki bir ağaç alev almıştı. O anlarda eğrelenen Yahudilerin görüntüleri, En'am Suresi'nin 158. Ayet-i Kerimesi'ni hatırlattı.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 17:38:00 - 2021-05-11 18:26:54

Siyonist İsrail'in saldırılarında Mescid-i Aksa'nın bahçesinde bulunan bir ağaç alev aldı. O anlarda ise Yahudiler, sevinç çığlıkları atarak eğlendi.

'Bekleyin! Şüphesiniz biz de beklemekteyiz'

Katil İsrail halkının bu tavrı, En'am Suresi 158. Ayet-i Kerimesi'ni akıllara getirdi:

“(İnanmak için) ille de kendilerine meleklerin gelmesini veya rabbinin gelmesini ya da rabbinden bazı işaretlerin gelmesini mi bekliyorlar? Daha önce inanmamış yahut inancı kendisine iyilik kazandırmamış kimseye, rabbinden bazı işaretler geldiği gün iman etmesi fayda sağlamaz. De ki: “Bekleyin! Şüphesiz biz de beklemekteyiz.”

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