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Dünya Yahudilerden Siyonistlere ders! Gazze'nin bombalanmasına karşı çıktılar
Dünya

Yahudilerden Siyonistlere ders! Gazze'nin bombalanmasına karşı çıktılar

Yeniakit Publisher
2023-10-12 00:18:00 -

İsrail'de Siyonizm'e ve Siyonist devlete karşı olan yüz binlerce Yahudi bulunuyor. Ultra Ortodoks Yahudiler, Gazze'ye yapılan bombalı saldırıları protesto etti.

Batı Kudüs'ün 30 kilometre batısındaki Ramat Beit Shemesh ilçesinde yaşayan Siyonizm karşıtı Ultra Ortodoks Yahudiler (İbranice ismiyle Harediler), abluka altındaki ve çoğunluğunu sivillerin oluşturduğu yaklaşık 2.5 milyon Filistinlinin sıkıştığı Gazze'ye yapılan bombardımanlara karşı eylem yaptı.

Yahudilerden siyonizm vurgusu

İşgalci İsrail Devleti'ni protesto eden Yahudiler ellerindeki, "Hiçbir Yahudi, İsrail için feda edilmeye değmez", "Mevcut Siyonist İsrail devleti Yahudiler için güvenli bir sığınak değil, Yahudilere düşman bir ülkedir" "İsrail bir Yahudi devleti değil", "Yahudiler bir milliyet değildir", "Yahudilik eski bir dini topluluktur", "Siyonizm asla Yahudileri temsil edemez" ifadelerinin yer aldığı pankartlarla slogan atarak Beit Shemesh'de yürüyüş yaptı.

"Ateist-Siyonistler kurdu"

Ultra Ortodoks Yahudiler "Harediler", hiçbir Yahudi'nin "Siyonist İsrail devleti" için feda edilmeye değmediğini düşünüyorlar.

Harediler, İsrail'in 75 yıl önce (14 Mayıs 1948) ateist-Siyonist liderler tarafından kurulduğunu, İsrail'i kuranların Yahudiliğe bile inanmadığını vurguluyorlar.

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