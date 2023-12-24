Yahudilerden katil İsrail'e tepki! Bayrağı ateşe verdiler
Katil İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçlarına tepki gösteren bir grup Yahudi, İsrail bayrağını ateşe verdi.
Gazze'de insanlara zulmedip soykırım suçu işleyen katil İsrail devletine Yahudiler de tepki gösteriyor.
Bir grup Yahudi, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e yönelik düzenledikleri protesto gösterisinde İsrail bayrağını ateşe verdi.
Haham Yaakov Shapiro yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Ben Amerika'da doğdum. Babam Polonya'da, annemin ailesi ise İngiltere'den. İsrail ile hiçbir ilgimiz yok." dedi.