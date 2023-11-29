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Gündem Yahudilerden Elon Musk’a çağrı: Gazze’yi de ziyaret edin!
Gündem

Yahudilerden Elon Musk’a çağrı: Gazze’yi de ziyaret edin!

Yeniakit Publisher
2023-11-29 10:18:00 - 2023-11-29 10:20:19

Elon Musk, işgal altındaki toprakları ziyaret ederek yaşananları yerinde görme imkanına kavuştu. Ancak bu ziyaret Siyonistler tarafından algı operasyonu için kullanılıyor. ABD’li yahudiler Musk’a çağrı yaptılar. Sevgili Elon Musk, bu gezinizin ardından Gazze'yi de ziyaret etmenizi öneririz. Gidin, Siyonist İsrail ordusunun insanlık suçları işleyerek orada nasıl soykırım yaptığını, nasıl bir şehri yerle bir ettiğini, 14.000 insanı öldürdüğünü görün!

Twitter’ın sahibi Elon Musk, 7 Ekim’den bu yana Siyonist lobilerin hedefinde. Bunun tek sebebi ise Twitter’in Filistin’de yaşananlara dair haber akışına izin vermesi. Medya organları, bağımsız gazeteciler ve vahşetin birebir tanıkları Twitter üzerinden kendilerini dünyaya duyurma imkanı buldular.

Elon Musk’ın kendisine yapılan baskılara rağmen yayın akışını durdurmaması ve Filistin’de yaşananlara dair yapılan paylaşımların engellememesi şüphesiz dünya kamuoyunun gerçekleri öğrenmesi açısından önemli bir etki uyandırdı.

Musk bu açıdan değerli bir duruşa imza attı...Büyük firmalar süreç içerisinde Twitter’a olan sponsorluklarını iptal ederken kimileri ise bundan sonra Twitter’a reklam vermeyeceklerini ilan etti. Buna karşılık Facebook ve Instagram ise en başından beri yoğun bir sansür uyguluyor.

Musk aynı zamanda insani yardım örgütlerinin kullanabilmesi için Gazze’ye Starlink üzerinden uydu interneti de hizmeti sağlamıştı.
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Artan baskılar sonucunda Elon Musk bugün (27 Kasım) Binyamin Netanyahu ile 7 Ekim'de operasyon düzenlenen Kfar Aza beldesini gezdi. Siyonist rejimin İletişim Bakanı Shlomo Karhi bu sabah yaptığı açıklamada, Musk'ın sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in Tel Aviv'in onayı olmadan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne uydu interneti sağlamaması konusunda prensipte anlaştıklarını duyurmuştu.

Musk’ın beklenmedik ziyareti Twitter kullanıcılarını tedirgin etti. Elon Musk’ın Filistin konusundaki duruşunu değiştirmesi riski bölgede yaşananlardan daha az kişinin haberdar olması anlamına geliyor. Musk’ın nasıl tavır alacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.

Bu yaşananlar üzerine ise ABD’deki Yahudi gruplardan Musk’a çağrı yapıldı. Siyonizm karşıtı Yahudiler, Musk’a yaptıkları çağrıda Elon Musk’ın Gazze’yi de ziyaret etmesini ve işgal rejiminin gerçekleştirdiği katliamları görmesini istediler.

Torah Judaism adlı hesaptan yapılan paylaşımda şunlar dile getiriliyor:

Sevgili Elon Musk, bu gezinizin ardından Gazze'yi de ziyaret etmenizi öneririz. Gidin, Siyonist İsrail ordusunun insanlık suçları işleyerek orada nasıl soykırım yaptığını, nasıl bir şehri yerle bir ettiğini, 14.000 insanı öldürdüğünü görün!

Gazze'ye gidin ve her gün tonlarca bombayla Gazze'yi nasıl yok ettiklerini, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu binlerce insana soykırım yaptıklarını görün!

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