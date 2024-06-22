Yahudilerden bıktılar! ABD'li siyasetçilerden tarihe geçecek itiraf

ABD'de başkanlık ve Kongre seçimleri için süre daralırken, Washington'daki Yahudi lobisi, İsrail karşıtı siyasetçileri yarıştan düşürmek için milyonlarca dolar harcıyor.

İsrail karşıtı ve Filistin yanlısı Amerikalı siyasileri hedef alan Yahudi lobisi, bu isimlerin karşısında kim varsa seçilebilmesi için büyük maddi destek sağlayarak Amerikan siyasetine doğrudan müdahalede ettiği kaydediliyor. Söz konusu müdahaleye karşı bazı siyasetçiler ise adeta isyan bayrağı açtı.

ABD'nin önde gelen senatörlerinden Bernie Sanders, önceki gün sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajında, "Bir demokrasi miyiz yoksa oligarşi mi?" sorusunu yönelttikten sonra, Amerika'daki Yahudi lobisinin çatı kuruluşu AIPAC'in, Demokrat Kongre üyesi Jamaal Bowman'a karşı yürüttüğü 14,5 milyon dolarlık karalama kampanyasına dikkati çekti.

Sanders, ABD'nin bu yıkıcı lobi faaliyetlerine son vererek, kamu yararını gözeten bir siyasetin finansmanı sistemine geçmesi gerektiği çağrısında bulundu. Jamaal Bowman, 7 Ekim saldırıları sonrasında ABD Kongresi'nde Gazze'de ateşkes çağrısı yapan ilk isimlerden biriydi ve bu yüzden Yahudi lobisinin hedefinde olduğu biliniyor.

Yahudi lobisine karşı harekete geçen bir başka Amerikalı siyasi ise Demokrat Parti'nin etkili üyelerinden Alexandria Ocasio-Cortez oldu. X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yapan Cortez, Yahudi lobisinin Amerikan siyasetindeki etkisine, "Kongre'de dile getirilmeyen bir sır, İsrail hükümetinin neredeyse tüm eylemlerine verilen refleksif, kör, koşulsuz oy desteğinin çoğunun gerçek bir anlaşmadan kaynaklanmamasıdır." sözleriyle dikkati çekti.

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Cortez, Amerikalı siyasilerin İsrail'e desteğinin korkudan olduğunu belirterek, "Vekiller (AIPAC'tan) korkuyor. Bu nedenle vicdanlarıyla oy vermiyorlar. Korkularına oy veriyorlar." sözleriyle, Kongre'nin Yahudi lobisine tutsak yapısını göz önüne serdi.