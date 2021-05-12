Yahudiler Ulu Camii'ye saldırdı Filistinli gençler cansiperane direniyor!

İşgalci Yahudi yerleşimciler OHAL'in ilan edildiği Lod'da bulunan Ulu Camii'ye saldırırken, Filistinli gençler camiyi korumak için direniyor.

İsrail'in yaşanan olaylar üzerine olağanüstü hal ilan ettiği ve 21.00-04.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirdiği Lod kentinde Filistinliler ve İsrailliler arasında yeniden çatışmaların başladığı bildirildi.

Yahudiler Filistinlilerin evlerine saldırıyor

Fanatik Yahudilerin, kentteki İsrail vatandaşı Filistinlilerin evlerine saldırdığı görüldü. İsrail polisi, dün gece polis aracının yakıldığı ve olayların kontrolden çıktığı kentte 20 kişiyi gözaltına almıştı.

Ülkede yaşanan gelişmelerin ardından özellikle İsrail ve Filistinlilerin bir arada yaşadığı Akka, Lod gibi kentlerde iç çatışmalar çıkabileceği yönünde basında çok sayıda yorum yer almıştı.

Lod'da OHAL ilan edildi

İsrail’in Lod kentinde bir Yahudinin Filistinliyi şehit etmesiyle başlayan olaylar nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşananların ardından İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı birçok kent ve beldede Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya destek gösterileri düzenlenmiş, gösterilere katılan çok sayıda Filistinli de İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Yahudiler Ulu Camii'ye saldırdı

Akşam saatlerinde Lod'da Yahudiler, Ulu Camii'ye saldırırken Filistinli gençlerin cansiparene camiyi koruduğu görüldü. Cami hoparlöründen Müslümanlara "caminize sahip çıkın" anonsu yapılıyor.

16'sı çocuk 65 Filistinli şehit oldu

Öte yandan İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 16'sı çocuk, 5'i kadın 1'i yaşlı olmak üzere 65 Filistinli şehit oldu, 365 kişi yaralandı.