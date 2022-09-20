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Dünya Yahudiler şimdi de mezarlık bastı!
Dünya

Yahudiler şimdi de mezarlık bastı!

Aylardır Müslümanların ilk kıblesi Mescidi Aksa’ya gruplar halinde baskın düzenleyen Yahudi yerleşimciler işi iyice azıtarak şimdi de mezarlıklara yöneldiler.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 20:28:00 -
Yahudiler şimdi de mezarlık bastı!

Yeni Akit  Ankara

Yeril kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Filistinlilere yönelik provokasyonların ele başlarından biri olarak bilinen terörist haham Yehuda Glick, Müslüman mezarlığı bastı.

Yehuda Glick, Siyonist Yahudi yerleşimciler eşliğinde, işgal güçlerinin himayesinde Mescidi Aksa'nın doğu duvarına bitişik olan Er-Rahme Mezarlığı'na baskın düzenledi.

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