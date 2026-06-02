Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyip İsrail marşı söyledi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yahudi yerleşimcilerden oluşan bir grup pazar günü Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskın sırasında İsrail bayrağı açtı ve milli marş söyledi.

Kudüs İslami Vakfı'na göre, polis koruması altında gerçekleştirilen baskına en az 199 Yahudi katıldı.

Bayrak açılması ve milli marş okunmasının yanı sıra bazı Yahudilerin Talmudik ritüeller yaptığı görüldü.

Mescid-i Aksa onlarca yıldır, uluslararası alanda tanınan bir düzenlemeyle yönetiliyor. Bağlayıcı bir uluslararası norm olarak görülen ve dünya güçleri tarafından uzun süredir tanınan bu kurallar çerçevesinde Aksa, yalnızca Müslümanların ibadet etmesine izin verilen tamamen İslami bir mekan olarak kabul ediliyor.

 

İsrail, onlarca yıldır statükoyu ihlal etmekle suçlanıyor.

Son dönemde İsrail yönetiminin ve Yahudi yerleşimcilerin Aksa'ya yönelik ihlallerinde artış yaşanıyor.

İsrail hükümetinin Aksa'yı ve Batı Şeria'yı Yahudileştirme politikasına hız verdiği dikkat çekiyor.

Kaynak: Mepa News

Saim genc

Olur Ama bu kadarda olmaz ki diye diye sustukça Siyonist katilleri yaptıkları olağan oldu.zaten Mescidi Aksanın altını tarumar ettiler.not4 Milyon hacı taşı taşla ile taşlıyacaklarina gidipte Kudüs teki Yahudileri taşlayasalardida. Cuma hutbesinde Kâbe imamı niçin Yahudilerin Mescidi aksayi işgal ettiğini açıklamıyor niçin cihad çağrısı yapmıyor

B.paşalı

Piç yahudiler paçavranızı alın bir tarafınıza anlarsınız. Mescid i Aksayı kirletme yine. Çok yakında kaçacak yeriniz kalmayacak.
