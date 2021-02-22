Yahudiler Mescid-i Aksa avlusunu bastı!

Polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen çok sayıda fanatik Yahudi, avluya girdi.

İsrail'de polis, yüzü aşkın fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'yı basmasına müsaade etti. Çok sayıda Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

İsrail polisi Yahudilere eşlik etti

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, 131 fanatik Yahudinin, Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, İsrail polisi korumasındaki Yahudilerin, gruplar halinde sabah ve öğleden sonra Harem-i Şerif'in avlularında dolaştığı daha sonra Mescid-i Aksa'dan ayrıldıkları kaydedildi.

Yahudiler bölgede gerginliği artırıyor

Fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar, bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.



Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdare'nin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğine işaret ediyor.