Yahudiler Hristiyan mahallerini de boşaltıyorlar

Soykırımcı israilin Güney Lübnan'a yönelik saldırıları sürerken, pazartesi akşamı Sur kentini hedef alan hava saldırılarında beş kişi şehit oldu. İşgal ordusu bugün ilk kez Sur kentinin tamamı için tahliye uyarısı yayımlayarak, Hristiyan mahallesi ile çevredeki bazı kamplar ve mahallelerin boşaltılmasını istedi ve halkı Zahrani Nehri'nin kuzeyine gitmeye çağırdı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın pazartesi akşamı yayımladığı son verilere göre, 2 Mart'tan bu yana israil saldırılarında şehit olanların sayısı 3 bin 637'ye, yaralı sayısı ise 11 bin 188'e yükseldi. Son 24 saatte 24 kişinin şehit olduğu, 116 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Bu arada Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, israil ile yürütülen görüşmelerin şu anda bir saldırmazlık anlaşmasına ulaşmaya odaklandığını belirtti. Avn, savaş sona erdirilmeden önce Netanyahu ile görüşmeyi reddettiğini yineledi.

Cumhurbaşkanı Avn, ABD'nin arabuluculuğunda israil ile müzakereleri sürdürmeye hazır olduğunu belirterek, "Başka seçeneğimiz yok" dedi. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı sona erdirme yönündeki kişisel isteğinden yararlanmaya çalıştığını ifade etti.

Avn, Lübnan'ın İran ile karşılıklı saygı ve iç işlerine karışmama esasına dayalı iyi ilişkiler kurmak istediğini de vurgulayarak, "ABD ile İran arasında varılacak herhangi bir anlaşma bölgeyi olumlu ya da olumsuz etkileyecektir. Bölgenin istikrarı ABD-israil ile İran arasındaki savaştan etkilendi. Umarız savaş çok yakında sona erer; çünkü sonuçları güvenlik açısından tüm bölgeyi etkileyecektir" dedi.

israil ordusu bugün Sur kentinde yaşayanlara yönelik acil bir tahliye çağrısı yayımladı. Uyarı, Hristiyan mahallesi ile çevredeki kamplar ve mahalleleri de kapsadı. Halktan bölgeyi terk ederek Zahrani Nehri'nin kuzeyine gitmeleri istendi.

Tahliye çağrısı; Şebrîha, Hamadiye, Cel el-Bahr, Zkûk el-Mufdi, el-Bass, el-Maşuk, Burc eş-Şemali, Nebaa, el-Huş, Reşidiye ve Ayn Baal bölgelerini de kapsadı.