Yahudiler, Filistin kasabasının ateşe verildiği saldırıyı öven şarkı yazdı
Radikal Yahudi yerleşimciler, 1 Filistinlinin öldürüldüğü, 400'ünün yaralandığı Huvara kasabasının ateşe verildiği saldırıyı öven şarkı yazdı.
Yahudi yerleşimciler, geçtiğimiz günlerde işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Huvara kasabasına yaptıkları saldırıya övgüde bulundu.
Yahudi yerleşimcilerin WhatsApp grupları üzerinden Huvara kasabasının ateşe verildiği saldırıyı öven şarkılar paylaştığı bildirildi.
Huvara'nın yakılıp yıkıldığını öven şarkılar, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı saldırılarıyla bilinen radikal yerleşimci Hilltop Youth'un WhatsApp grupları üzerinden yayıldı.
Radikal Yahudi yerleşimcilerin geçtiğimiz günlerde Huvara'ya yönelik saldırılarında 1 Filistinli katledilmiş, yaklaşık 400'ü de yaralanmıştı.
Söz konusu yerleşimci oluşum Hilltop Youth mensuplarının, İsrail ordusunun dini kanadı radikal Yahudi Netzah Yehuda taburunda da faaliyet gösterdiği biliniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Radikal Yahudi Netzah Yehuda güçleri daha önce 80 yaşındaki ABD vatandaşı Ömer Muhammed Esad'ı elleri kelepçeli, ağzı bantlı bir şekilde sağlığına zarar verecek kötü bir pozisyonda yol kenarında bırakmıştı.
Yahudi yerleşimciler yeniden Huvara'ya saldırabilir
Radikal Yahudi yerleşimciler, Filistinlileri işgal altındaki Batı Şeria'da Huvara kasabasına yeniden saldırmakla tehdit etti.
Sosyal medya platformlarından paylaşımlar yapan Yahudi yerleşimciler, Huvara kasabasını "yok edeceklerini" söyledi.
Yahudi yerleşimciler geçtiğimiz günlerde söz konusu kasabaya baskınlar düzenlemiş ve saldırılarda 1 Filistinli hayatını kaybederken 400 Filistinli yaralanmıştı. İsrail güvenlik güçleri Yahudi yerleşimcilerin Huvara kasabası baskınına engel olmamakla suçlanmıştı.
Radikal Yahudi yerleşimcilerin, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Huvara kasabasının "kökünden kazılması" gerektiği yönünde yaptığı açıklamalardan motivasyon elde ettiği düşünülüyor.
Yahudi yerleşimciler özellikle Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümetinin göreve gelmesiyle Filistinlilere karşı baskılarını artırmış durumda.
Filistinliler ise artan baskılar karşısında hayatlarından endişe ediyor.
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Smotrich'in Yahudi yerleşimcileri Filistinlilere karşı kışkırttığı biliniyor.
Kaynak: Mepa News