Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Perşembe günü Roş Aşana bayramı öncesinde ülkedeki onlarca Chabad hahamıyla bir araya gelirken İşgalci İsrail'den daha fazla destek istedi.

Toplantıya katılan hahamlara göre Zelensky, Tel Aviv’den daha güçlü bir destek beklediğini söyledi ve bunun ülkenin Ukrayna'da bulunan Yahudilerce kutsal sayılan Uman'a giden binlerce hacıya ev sahipliği yapmasını kolaylaştıracağını belirtti.

Toplantıya katılan hahamlardan biri The Times of Israel'e yaptığı açıklamada, "Netanyahu'ya sığınak sıkıntısı olduğunu, ancak Demir Kubbe savunma sisteminin Ukrayna'ya verilmesi halinde sığınaklara ihtiyaç kalmayacağını söylediğini" belirtti.

İşgalci İsrail'in Channel 12 kanalı Zelensky'nin orada bulunan iki kişiye atıfta bulunarak "Yahudiler için kutsal olan Ukrayna’daki Uman'a giden İsraillilerle ilgilenmeye çalışacağım" dediğini bildirdi. "Ancak İsrail Demir Kubbe göndermeyi kabul ederse, bu İsraillileri korumanın bir yolu olacaktır. Onları koruma sorumluluğu da İsrail hükümetine ait ama bunu yapmıyor." dedi.

Kendisi de Yahudi olan Zelensky, etkinlikte 15 Yahudi askere nişan taktı.

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Zelensky, ülke genelindeki şehirlerden gelen cemaat liderlerine dönerek şunları söyledi: "Sizin sayenizde burada görkemli Yahudi toplumu gelişmeye devam ediyor ve siz de hem Ukrayna içinde hem de yurtdışında, buradaki Yahudiler ve genel nüfus için üzerinize düşeni yapmaya devam ediyorsunuz."

Etkinlik Ukrayna Yahudi Toplulukları Federasyonu ve başkanı Haham Meir Stambler tarafından düzenlendi.

İşgalci İsrail, Ukrayna ile birlikte, halkı yaklaşan bir saldırıya karşı uyaracak, ancak gelen roketleri imha eden önleyici bileşeni olmayan sivil bir hava uyarı sistemi kurmak için çalışıyor.

Sistemin başlangıçta Kiev'in büyük bir bölümünü kapsaması ve daha sonra diğer şehirlerde de kullanılması bekleniyor.