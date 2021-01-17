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Dünya Yahudi yerleşimcilerden bir alçaklık daha! Kız çocuğuna bakın ne yaptılar
Dünya

Yahudi yerleşimcilerden bir alçaklık daha! Kız çocuğuna bakın ne yaptılar

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir grup Yahudi yerleşimci, Filistinlilere ait evlere saldırdı. Saldırgan grup, kaçırma girişiminde bulundukları Filistinli bir kız çocuğunu da taşlarla yaraladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 20:27:00 -
Yahudi yerleşimcilerden bir alçaklık daha! Kız çocuğuna bakın ne yaptılar

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir grup Yahudi yerleşimci, Filistinlilere ait evlere saldırarak bir kız çocuğunu yaraladı.

Nablus'a bağlı Madama Beldesi Belediye Meclis Üyesi İhab el-Kat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20'den fazla Yahudi yerleşimcinin Filistinlilere ait evlere taş atarak zarar verdiğini, bazı evleri de kundaklama girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Grubun taşlarla saldırdığı evlerden birinde 11 yaşındaki bir kız çocuğunu da kaçırmaya çalıştığını belirten Kat, ailenin direnmesi üzerine yerleşimcilerin, çocuğun yüzüne taş atarak yaraladığını söyledi.

Filistinli yetkili, yaralı çocuğun hastaneye kaldırıldığını ve tedavi altına alındığını bildirdi.

Yahudi yerleşimcilerin, Filistinlilere yönelik fiziki saldırı, taş atma, evlerin üzerine ırkçı slogan yazma, araç, mal ve mülklerine zarar verme, tarım arazilerini tahrip etme gibi saldırıları, İsrail makamlarınca "ırkçı saldırılar" olarak nitelendiriliyor.

Terör ve işgal devleti İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria'da yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 600 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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