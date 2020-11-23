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Aktüel Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria’da Filistinlilere saldırı
Aktüel

Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria’da Filistinlilere saldırı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 15:16:07 -
Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria’da Filistinlilere saldırı

KUDÜS (AA) – Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kenti yakınlarında yoldan araçlarıyla geçen Filistinlilere saldırdı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kenti ile El-Huvvara beldesi arasındaki yoldan araçlarıyla geçen Filistinlilere, taş ve sopalarla saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda çok sayıda aracın zarar gördüğünü aktaran Daglas, yaralananın olmadığını ifade etti.

Daglas, söz konusu saldırıyı kınadığına vurgu yaparak, Yahudi yerleşimcilerin saldırıları nedeniyle Batı Şeria’daki Filistinlilerin artık ne evlerinde ne de yollarda güvende olduğuna dikkati çekti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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