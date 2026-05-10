Şampiyonluk kutlamasına protesto! Tatangalar tepki gösterdi

Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesi, Türkiye’nin birçok kentinde olduğu gibi Sakarya’da da kutlama hareketliliği oluşturdu.

Ancak Sakarya’nın Serdivan ilçesinde yapılmak istenen kutlamalar, kısa süreli gerginliğe sahne oldu.

Bu sonucun ardından Galatasaray taraftarları birçok noktada kutlamalara başladı.

Süper Lig’in 33’üncü haftasında Galatasaray sahasında Hesap.com Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek ligin bitimine 1 hafta kala üst üste 4, toplamda ise 26’ncı şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Sakarya’nın Serdivan ilçesinde kutlama yapmak isteyen sarı kırmızılılara, Sakaryaspor taraftarları engel olmak istedi.

Yaklaşık 150 kişilik Sakaryaspor taraftarı sloganlar atarak araçlarıyla kutlama yapan Galatasaray taraftarlarına tepki gösterdi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler taraftarlar arasında etten duvar örerek herhangi bir taşkınlık yaşanmasını önledi.