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Yahudi yerleşimciler yurtlarından zorla çıkardıkları Filistinlilere saldırdı!
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Dünya Yahudi yerleşimciler yurtlarından zorla çıkardıkları Filistinlilere saldırdı!
Dünya

Yahudi yerleşimciler yurtlarından zorla çıkardıkları Filistinlilere saldırdı!

Yahudi yerleşimciler, İşgalci İsrail tarafından Kudüs’te Şeyh Cerrah Mahallesi’nde zorla yurtlarından çıkarılmaya çalışılan Filistinli yerleşimcilere saldırdı.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 01:32:00 - 2021-06-22 01:38:33

Yahudi yerleşimciler, Kudüs’te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi’nde tahliye edilmek istenen Filistinlilere saldırdı. Çıkan olaylarda 2 Filistinli yaralandı, 2 Filistinli ise gözaltına alındı.

2 Filistinli gözaltına alındı

Yahudi yerleşimciler, Kudüs’te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi’nde İsrail tarafından tahliye edilmek istenen Filistinlilere saldırdı. Çıkan olaylarda 2 Filistinli yaralandı, 2 Filistinli ise gözaltına alındı. İsrail güçleri, Yahudi yerleşimciler ile karşı karşıya gelen Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombası ile müdahale etti.

Şeyh Cerrah Mahallesi, İsrail güçleri tarafından 34 gündür beton çevresi bloklarla kapatılan Şeyh Cerrah’a mahalle sakinleri dışında kimsenin girmesine izin verilmiyor.

Öte yandan Şeyh Cerrah Mahallesi’nde yaşayan 28 Filistinli aile 1956’dan beri ikamet ettikleri evlerinden tahliye edilme riskiyle karşı karşıya bulunuyor. İsrailli yerleşim grupları, evlerin 1948’den önce Yahudilere ait olan araziler üzerine inşa edildiğini iddia ederken, sakinler bunu reddediyor.

İsrail’in işgal planları geçtiğimiz haftalarda Filistinliler ile İsrail arasında çatışmaların yaşanmasına neden oldu.

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