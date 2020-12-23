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Aktüel Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarına saldırdı
Aktüel

Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarına saldırdı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 05:14:42 -
Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarına saldırdı

RAMALLAH (AA) - Çok sayıda Yahudi yerleşimcinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde Filistinlilere ait ev ve araçlara saldırdığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bir grup Yahudi, Beytüllahim'in doğusundaki Beyt Skarya beldesinde Filistinlilerin ev ve araçlarına taşla saldırdı. Olayda bazı araçların zarar gördüğü ifade edildi.

Yahudi grubun ayrıca, beldenin girişini kapatarak İsrail bayrağı açtığı ve Filistin karşıtı sloganlar attığı kaydedildi.

Yahudi yerleşimciler ayrıca, Nablus'un güneyindeki Avarta'da ve Nablus-Kalkilya yolu üzerinde Filistinlilerin araçlarını taşladı. Bu saldırılarda da çok sayıda araç zarar gördü.

Öte yandan, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu saldırıları kınadı ve bunların pek çok vatandaşın yaralanmasına, ev ve araçlarının hasar görmesine neden olduğunu belirtti.


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