Yahudi milletvekili Glick, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi'nden milletvekili Yehuda Glick, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan kutsal mekanımız Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Glick, Mescid-i Aksa'ya daha önce de yapılan baskınların arkasındaki kilit isim olarak biliniyor.