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Yahudi milletvekili Glick, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail'de Netanyahu'nun Likud partisinde görevli yahudi milletvekili Yehuda Glick, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 15:17

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi'nden milletvekili Yehuda Glick, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan kutsal mekanımız Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Glick, Mescid-i Aksa'ya daha önce de yapılan baskınların arkasındaki kilit isim olarak biliniyor. 

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 15:17
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  • Alparslan 1071Alparslan 10713 dk önce
    şerefsiz ..
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