Yahudi milletvekili Glick, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
İsrail'de Netanyahu'nun Likud partisinde görevli yahudi milletvekili Yehuda Glick, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.05 Eylül 2018 Çarşamba 15:17
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi'nden milletvekili Yehuda Glick, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan kutsal mekanımız Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
Glick, Mescid-i Aksa'ya daha önce de yapılan baskınların arkasındaki kilit isim olarak biliniyor.
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