Bakan Kurum Reuters’e konuştu: İklim değişikliği ile mücadelede en önemli alan finansman

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum “BM iklim konferansı ev sahibi Türkiye, kararların uygulamaya alınmasına odaklanacak” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin bu yıl ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler iklim müzakerelerinde daha önce alınan kararların ve verilen taahhütlerin uygulamaya alınmasına odaklanacağını ifade etti. Bu yıl 31'incisi düzenlenecek olan ve Taraflar Konferansı (COP) olarak da adlandırılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı, Kasım ayında Antalya'da yapılacak. Bakan Kurum, gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliği ile mücadele için ihtiyaç duyduğu 1 trilyon dolar kaynağı temin etmenin cevap bekleyen en önemli sorun olduğunu ifade etti. Kurum, savaşlar ve krizlerin dünya gündemini belirlediği bir ortamda iklim değişikliği ile mücadele politikaları hakkında kamuoyu farkındalığının artırılmasının da önemini belirtti.

REUTERS’A ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Hafta sonunda Antalya Diplomasi Forumu esnasında Reuters'ın sorularını yanıtlayan Kurum, "Bugüne kadar tüm COP'larda önemli kararlar alındı. Bu kararları yürüteceğiz ama asıl olan bu kararlarda uygulamaya geçmemiz. Dünyanın bizden beklentisi artık uygulamaya geçmek, aksiyon üretmek" dedi. Kurum, ülkelerin ekonomilerini sıfır emisyon üretir hale getirmek için izleyeceği politikaları belirleyen ulusal katkı beyanlarına (NDC) atıfta bulunarak, "Ülkelerin vermiş oldugu sıfır NDC'leri hayata geçirecek adımlar atalım, ki kısmen vermeyen ülkeler de var" dedi. Aynı zamanda COP31'in başkanı olarak görev yapacak olan Kurum, Türkiye'nin vaatlerden ziyade uygulamanın önce çıktığı bir konferans yürütmek istediğini ifade ederek, "COP31'e kadar tüm ülkelerin NDC'lerini vermesini arzu ediyoruz. Bunun için çalışıyoruz... Yaklaşık 150 milyon dolarlık bir finansman gerekiyor gelişmekte olan ülkelerin NDC'lerini hazırlamaları için. Bununla ilgili bir kampanya yürütüyor olacağız" ifadelerini kullandı.

“FOSİL YAKITLARDAN UZAKLAŞMAYI DÜNYANIN GÜNDEMİNE GETİRMEK ZORUNDAYIZ”

Geçen yılki iklim konferansının en eleştirilen noktalarından biri, dünya genelinde fosil yakıtların kullanımının bırakılması konusunda somut bir dil ortaya konulamaması olmuştu. Kurum, Türkiye'nin enerji gereksinimlerini karşılamak ve ithalata bağımlılığını azaltmak için fosil yakıt kullanmak zorunda olduğunu, buna karşılık yenilenebilir kaynaklardan enerji üretiminin arttığını ve uzun vadeli planlamanın yapılmış olduğuna belirtti. Kurum, "Bir geçiş süreci tanıyarak tüm dünyada fosil yakıtlardan uzaklaşmayı dünyanın gündemine getirmek zorundayız. Biz de COP31'de, COP30'da kısmen alınan o geçiş süreciyle kararları yürütüyor olacağız" şeklinde konuştu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Umutlu

Memleket için yararlı bir organizasyon da değil,siyonist projesi...ülkenin nehirleri boşa akıyor,yapay göller ile yeni ağaçlandırmalar ile çözülebilecek bir problem
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23