Gündem Gülistan Doku soruşturmasında Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir tutuklandı.
Gülistan Doku soruşturmasında Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir tutuklandı.

Gülistan Doku soruşturmasında Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir tutuklandı.

Gülistan Doku soruşturmasında Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir tutuklandı.

Gülistan Doku soruşturmasında, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir tutuklandı.

ESKİ BAŞHEKİM HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında, hastane kayıtlarının silindiği iddiası üzerine gözaltına alınan Özdemir'in jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Özdemir, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi. Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

GÜLİSTAN'IN HASTANE KAYITLARI SİLİNMİŞ

Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada, Doku'nun 31 Aralık 2019'da Tunceli Devlet Hastanesine giriş yaptığı kayıtların silindiği bilgileri dosyaya girmişti.

Sağlık Bakanlığınca, Gülistan Doku soruşturması kapsamında hastane kayıtlarının silindiği iddiaları üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı ve müfettiş görevlendirildiği bildirilmişti.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olan Çağdaş Özdemir, 2018 ve 2021 yılları arasında Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi, 2022 yılına kadar ise Tunceli İl Sağlık Müdürü olarak görev yapmıştı.

 

10 ZANLI TUTUKLANMIŞTI

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

 

Şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tuncay Sonel'in Erzurum Emniyet Müdürlüğünde ifade işlemleri sürüyor.

Gündem

