"Dur’ ihtarına uymadı! Dedesinin aracıyla yola çıktı, polis peşine düştü
Kayseri’de dedesinin otomobiliyle trafiğe çıkan 17 yaşındaki sürücü, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı.
Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü
Kocasinan ilçesinde Arda K., dedesi Abdullah K.’nin 38 DA 941 plakalı otomobilini alıp gezmeye çıktı. Bir süre sonra polis ekipleri, Arda K.’ye dur ihtarında bulundu. Ancak Arda K., ihtara uymadı. Polis ekipleri Arda K.’yi kısa süreli takibin ardından Beyazşehir Mahallesi 825'inci Sokak’ta yakaladı. Ehliyetsiz sürücü Arda K., işlemleri için Kayseri Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Sürücüye, ‘dur’ ihtarına uymamak ve trafik kanununun çeşitli maddelerinden ceza uygulanacağı öğrenildi.