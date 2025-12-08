SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu Duruşmasında "Yasa Dışı Ses Kaydı" Skandalı! Başsavcılık Organize Suçlar Soruşturması Başlattı

Kayıt Yasağına Rağmen Duruşma Kaydedildi

Beşiktaş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, 8 Aralık 2025 tarihinde Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davanın tamamının yasa dışı olarak ses kaydı yapıldığı tespit edildi.

Mahkeme salonlarında kayıt yapılması yasak ve suç teşkil etmesine rağmen yapılan bu kaydın, ardından sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) paylaşıldığı belirlendi.

Organize Suçlar Bürosu Devrede: TCK 286'dan Soruşturma

Skandalın ortaya çıkmasının ardından Beşiktaş Cumhuriyet Başsavcılığı hızla harekete geçti.

Başsavcılık, kaydı yapan ve yayan sorumlular hakkında "Re'sen" (kendiliğinden) soruşturma başlattı.

Soruşturma, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 286. maddesi kapsamında, Organize Suçlar Bürosu tarafından yürütülecek.

Haber Kaynağımız Tamar Tanrıyar, Beşiktaş'ın yeni Başsavcısı Barış Dümen'in bu konularda tavizsiz bir tutum sergileyeceği ve tüm ilgililerin sorgulanacağı yorumunda bulundu.

Sorgulanacak İsimler Listesi: Siyaset ve Yerel Yönetimden Yoğun Katılım

Soruşturma kapsamında, yasa dışı kaydın yapıldığı duruşmaya katılan yaklaşık 250 kişinin ifadesine başvurulması bekleniyor. Listede dikkat çeken bazı isimler şöyle:

Olası Şüpheliler

Dilek İmamoğlu ve Aile Üyeleri.

CHP Milletvekilleri Bahadır Erdem, Ali Gökçek, Hakan Şeref Olgun (Aylin Nazlıaka).

CHP eski milletvekili Süleyman Çelebi.

İBB Başkan Yardımcısı Nuri Özlan.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Kadıköy Belediye Başkanı Erhan Güzel.

Eski CHP Belediye Başkanları Özcan Işıklar ve Ahmet Özer.

Uzmanlar, milletvekili olan isimler için soruşturmanın askıya alınabileceğini ancak listedeki diğer siyasetçi, yerel yönetici ve avukatların organize suçlar kapsamında sorgulanacak olmasının hukuki süreci nereye taşıyacağı konusunda endişeli olduklarını belirtiyor.

KAYNAK: Siber Haber TV/ Tamar Tanrıyar