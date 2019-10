Yahudi isimden İsrail'i çıldırtacak anket! Başkan Erdoğan'ın aldığı oy bomba etkisi yaptı

Yeniakit.com.tr

Siyonist karşıtı Yahudilerin Sözcüsü Saul Ben Kish sosyal medya üzerinden bir anket yaptı. 23 bin 888 kişinin katılığı ankete Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oy oranı damga vurdu.

Dünya lideri oylandı

"Who do you think is the most powerful leader in the world? (Sence dünyadaki en güçlü lider kim?)" başlığıyla yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Rusya lideri Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping yer aldı.

Erdoğan oyların yüzde 80'ini aldı

Dünya liderlerinin yer aldığı ankete Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan damga vurdu. Yaklaşık 24 bin kişinin katıldığı ankette; Erdoğan oyların yüzde 80'ini aldı.

İşte İsrail'i çıldırtacak o anket: