Yahudi işgalcilerden alçak hareket! Yaşlı Filistinliye taşlarla saldırdılar
Terör devleti İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 20 Yahudi işgalcinin yaşlı bir Filistinliye taşlarla saldırdığı bildirildi.
Terörist İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 20 Yahudi işgalcinin yaşlı bir Filistinliye taşlarla saldırdığı bildirildi.
Nablus kentinin güneyinde yer alan Calud köyünde 20'ye yakın Yahudi işgalcinin yaşlı bir Filistinliye taşla saldırdığı ana ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı.
Calud Köy Meclisi Başkanı Abdullah Hac Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Velid eş-Şuveyke isimli 71 yaşındaki Filistinlinin, arazisinde bulunduğu sırada yaklaşık 20 Yahudi işgalcinin taşlı saldırısına maruz kaldığını söyledi.
Hac Muhammed, Yahudi işgalcilerin taşlı saldırısına uğrayan Şuveyke'nin vücudunda hafif morarmaların olduğunu bildirdi.
Calud Köy Meclisi Başkanı Hac Muhammed, terörist İsrail ordusunun, olayın gerçekleştiği yeri kapalı askeri bölge ilan ittiğini ve arazi sahiplerinin girişini engellediğini söyledi.