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Gündem Yahudi gruplardan büyük alçaklık! Kullanılamaz hale getirdiler
Gündem

Yahudi gruplardan büyük alçaklık! Kullanılamaz hale getirdiler

Yeniakit Publisher
2024-05-13 17:41:00 - 2024-05-13 18:04:46

Dünya, Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki insanlık suçuna seyirci kalırken, bombardıman altındaki bölgeye yardım malzemeleri de ulaştırılamıyor.

Gazze'ye doğru yola çıkan onlarca yardım tırı, Refah sınırında yahudi gruplar tarafından yağmalandı.

Tırlardaki malzemeleri ateşe veren gruplar, görüntüleri de sosyal medyada servis etti.

Gazze'de 7 Ekim'den beri aralıksız süren bombardıman sebebiyle milyonlarca masum sivil açlıkla da savaşıyor.

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