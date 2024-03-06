  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CİMER şikayet hattına MMU Kaan için yazılan mesaj gündem oldu! İşte bu kimsenin aklına gelmemişti

Gazze'de son durum: Şehit sayısı 30 bin 717! 'Kıtlık derinleşecek'

Dünyanın en büyük uçak üreticisi Airbus'tan Türkiye duyurusu! ABD tam anlamıyla çıldıracak

Aylık maaş 150 bin TL! Çalışacak eleman bulamıyor

TÜİK tek tek paylaştı! Kadın-erkek istatistiklerinde çarpıcı sonuçlar

İstihdamda şaha kalktık! ‘Kadın hakları’ diye tepinen CHP duy bunları

Dezenflasyon süreci nasıl olacak? Mehmet Şimşek’ten yeni mesajlar

Gözler Almanya’ya çevrildi! Galatasaray ve Fenerbahçe yine karşı karşıya

Geniş ailelere müjde! Kia EV9 Türkiye’ye ezberleri bozmaya geldi! Otomobilin göz alıcı tasarımı ise bir Türk’e ait! Bu devasa aracın fiyatı ne kadar?

Öve öve bitiremedi! CHP ve HDP Kandil faresinden aferini kaptı
Dünya Yahudi general: Gazze’ye yardımlar durdurulmalı
Dünya

Yahudi general: Gazze’ye yardımlar durdurulmalı

Yeniakit Publisher
2024-03-06 15:47:00 -
Yahudi general: Gazze’ye yardımlar durdurulmalı

Eski İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı emekli General Giora Eiland, yoğun saldırı ve kuşatma altındaki 2.3 milyon insanın hayatta kalma mücadelesi verdiği Gazze’ye yardım girişinin durdurulması çağrısında bulundu.

İsrail’deki “FM 103” radyosuna konuşan Eiland, “İsrail, Gazze’ye sivil yardımları artıracak olursa, kesinlikle bir esir takası anlaşması olmaz” dedi. Yardımların artırılarak Gazze’de tutulan İsrailli esirlerin idamına hükmedildiğini savunan Eiland, yardımların artırılması ile esir takası anlaşması arasında nasıl bir ilişki olduğunu ise söylemedi. Eiland’ın bu çağrıyı, uluslararası toplumun yardımların artırılması yönünde adımlar atmaya başladığı bir süreçte yapmış olması dikkati çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23