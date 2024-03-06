Yahudi general: Gazze’ye yardımlar durdurulmalı

İsrail’deki “FM 103” radyosuna konuşan Eiland, “İsrail, Gazze’ye sivil yardımları artıracak olursa, kesinlikle bir esir takası anlaşması olmaz” dedi. Yardımların artırılarak Gazze’de tutulan İsrailli esirlerin idamına hükmedildiğini savunan Eiland, yardımların artırılması ile esir takası anlaşması arasında nasıl bir ilişki olduğunu ise söylemedi. Eiland’ın bu çağrıyı, uluslararası toplumun yardımların artırılması yönünde adımlar atmaya başladığı bir süreçte yapmış olması dikkati çekti.