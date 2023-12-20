Yahudi gazeteciden küstah çıkış! 'Gazze'de 100 bin kişi öldürülmeliydi'

İsrailli gazeteci Zvi Yehezkeli, ordunun Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim akabinde 100 bin kişiyi öldürmesi, ardından ateşkes ve esir takasının gündeme gelmesi gerektiğini savundu.

Yehezkeli, İsrail'in Kanal 13 televizyonunda katıldığı programda ülkesinin Gazze'ye düzenlediği saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrailli gazeteci, "Bana göre İsrail ordusunun, (Gazze'de) 100 bin kişinin öldürüldüğü daha ölümcül saldırı başlatması gerekirdi." ifadesini kullandı.

"Ancak 100 bin kişinin ölümüne yol açacak İsrail saldırısından sonra ateşkes ve esir takasının gündeme gelmesi" gerektiğini savunan Yehezkeli, "Askeri bir saldırıdan bahsediyorum, bizim gördüğümüz saldırıdan daha ölümcül olması gerekiyordu." şeklinde konuştu.

Gazze'de 20 bin civarında Hamas üyesi olduğunu söyleyen İsrailli gazeteci Yehezkeli, Gazze'de kimin masum olup olmadığının ayırt edilemediğini öne sürdü.

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Program sunucusunun "Gerçekten, 100 bin kişinin öldürülmesini mi istiyorsunuz?" sorusuna, Yehezkeli, 7 Ekim'deki Hamas saldırılarının akabinde, Tel Aviv yönetiminin 27 Aralık 2008'de Gazze Şeridi'ne başlattığı "Dökme Kurşun Operasyonu" benzeri bir saldırının başlatılması gerektiğini savundu.

İsrail'in 27 Aralık 2008'de Gazze'ye başlattığı ve 23 gün süren saldırılarda 410'u çocuk, 104'ü kadın 1436 kişi hayatını kaybetmiş, 5 bin 400'den fazla kişi yaralanmıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 667 Filistinli öldürüldü, 52 bin 586 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 134’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 466 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.