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Gündem Yahudi Bakan Ben Gvir'den skandal sözler!
Gündem

Yahudi Bakan Ben Gvir'den skandal sözler!

Yeniakit Publisher
2024-01-29 23:16:00 - 2024-01-29 23:26:13

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ülkesinde düzenlenen konferansta skandal ifadeler kullandı.

Gvir, Gazze'de Yahudi Yerleşimini Teşvik Konferansı'na konuşmacı olarak katıldı.

Yahudileri işgale teşvik eden Gvir, 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonunu öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Eğer başka bir 7 Ekim daha olsun istemiyorsanız o zaman, bölgeyi kontrol altına almak için eve dönmek gerekiyor."

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