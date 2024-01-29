Yahudi Bakan Ben Gvir'den skandal sözler!
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ülkesinde düzenlenen konferansta skandal ifadeler kullandı.
Gvir, Gazze'de Yahudi Yerleşimini Teşvik Konferansı'na konuşmacı olarak katıldı.
Yahudileri işgale teşvik eden Gvir, 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonunu öne sürerek şu ifadeleri kullandı:
"Eğer başka bir 7 Ekim daha olsun istemiyorsanız o zaman, bölgeyi kontrol altına almak için eve dönmek gerekiyor."
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