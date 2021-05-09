Yahudi aydınlar UCM’yi uyardı: İsrail’e güven olmaz

Münübe Yılmaz

İsrailli 180’den fazla yazar ve akademisyen, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni (UCM) savaş suçlarını soruşturması için Tel Aviv’e güvenmemesini istedi. İsrail’in savaş suçlarıyla ilgili sunacağı bulguları kabul etmemeye çağıran Yahudi aydınlar, Başsavcı Fatou Bensouda’ya yazdıkları mektupta, siyonist rejimin iddialarla ilgili ciddi bir soruşturma yürütmek niyetinde olmadığını belirtti.

Aydınlar, UCM’dan siyonist rejim yerine savaş suçlarının kanıtlarını toplamak için İsrailli insan hakları örgütlerinden yardım istemesini önerdi. Mektupta “İsrail’in uluslararası hukuku ihlal ederek işlediği savaş suçlarını içeren çok sayıda belgeli dava var. İsrail yönetimi bunları soruşturmak yerine bunların faillerini beraat ettirdi” denildi.