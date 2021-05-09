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Siyaset Yahudi aydınlar UCM’yi uyardı: İsrail’e güven olmaz
Siyaset

Yahudi aydınlar UCM’yi uyardı: İsrail’e güven olmaz

İsrailli 180’den fazla yazar ve akademisyen, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni (UCM) savaş suçlarını soruşturması için Tel Aviv’e güvenmemesini istedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 09:16:00 -
Yahudi aydınlar UCM’yi uyardı: İsrail’e güven olmaz

 Münübe Yılmaz 

İsrailli 180’den fazla yazar ve akademisyen, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni (UCM) savaş suçlarını soruşturması için Tel Aviv’e güvenmemesini istedi. İsrail’in savaş suçlarıyla ilgili sunacağı bulguları kabul etmemeye çağıran Yahudi aydınlar, Başsavcı Fatou Bensouda’ya yazdıkları mektupta, siyonist rejimin iddialarla ilgili ciddi bir soruşturma yürütmek niyetinde olmadığını belirtti.

Aydınlar, UCM’dan siyonist rejim yerine savaş suçlarının kanıtlarını toplamak için İsrailli insan hakları örgütlerinden yardım istemesini önerdi. Mektupta “İsrail’in uluslararası hukuku ihlal ederek işlediği savaş suçlarını içeren çok sayıda belgeli dava var. İsrail yönetimi bunları soruşturmak yerine bunların faillerini beraat ettirdi” denildi.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

hsyn

İslam ülkeleri liderleri kardeşlerimize yapılan bu insanlık dışı muamele karşısında daha nekadar sessiz kalacaklar.allah rızası için artık kendimize gelip bu bir avuç İsrail vahşetine dur demenin zamanı gelmedi mi.bu azgın , adı İsrail olan terör devleti dönüp seni ısırdığında sana ABD bin yardım edeceğini zannediyorsun.sadece çok yazık derim.
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hsyn

Uluslararası hukuk ,ahım,BM,ab,bunlar insanlığa hizmet için kurulmuş şeyler değil.kendi çıkarlarını korumak için.
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