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Gündem Yahudi aktivistler İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti
Gündem

Yahudi aktivistler İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti

Yeniakit Publisher
2024-01-14 12:10:00 -
Yahudi aktivistler İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti

Batı Kudüs'teki ABD Konsolosluğu önünde toplanan bir grup Yahudi aktivist, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını protesto ederek ateşkes çağrısında bulundu.

Batı Kudüs'teki ABD Konsolosluğu önünde toplanan bir grup Yahudi aktivist, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını protesto ederek ateşkes çağrısında bulundu.Yaklaşık 70 kişinin katıldığı gösteride aktivistler, Arapça ve İngilizce "Gazze'yi bombalamayı durdurun" yazılı dövizler taşıdı.Savaş karşıtı sloganlar atarak ateşkes çağrısında bulunan göstericiler, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde öldürdüğü bazı Filistinli sivillerin fotoğraflarını taşıdı.Gruba müdahalede bulunan İsrail polisi, bazı aktivistleri darbederek ellerindeki Gazze'de öldürülen sivillerin fotoğraflarına el koydu. Oturma eylemi yapmak isteyen göstericileri polis, zorla kaldırarak dağıttı.

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