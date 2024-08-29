Yahudi ajanı sınırda görüldü! PKK/YPG kamplarında ortaya çıktı

Mossad ajanı iddialarıyla gündeme gelen ve ABD'nin karışıklık yarattığı bölgelere yaptığı ziyaretlerle sık sık gündeme gelen Yahudi asıllı Fransız yazar Bernard Henri Levy, bu kez Fırat'ın doğusunu işgal altında tutan bölücü terör örgütü PKK/YPG kamplarında ortaya çıktı.

24 Şubat 2022'de Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da özel askerî operasyon ilanından sonra mart ayında Ukrayna'ya giden Levy, sınır birliklerini denetlemişti.

Levy'nin, Odessa’da Ukrayna özel kuvvetlerinin korumasında sokakta dolaştığına dair fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Levy bundan önce de Libya’da, Afganistan’da, Suriye’de ve Kuzey Irak’ta yaptığı görüşmelerle gündem olmuştu.

Levy'nin bu güce nasıl ulaştığı bilinmezken, ortaya çıktığı her yerde bir işgal, istikrarsızlık, darbe veya savaşın kesinlikle başlayacağı Avrupa'daki birçok çevrelerce dillendirilmektedir.

UKRAYNA ORDUSU BAŞKOMUTANI İLE GÖRÜŞMESİ

Levy geçtiğimiz temmuz ayında ise Ukrayna Ordusu'nun Başkomutanı Oleksandr Sırski ile savaş bölgesinde görüştü.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Sırski, ziyareti X'teki sosyal medya hesabından, "Bernard-Henri Levy ile konuştuk. Mücadelemizi anlatmak için her fırsatı değerlendiriyoruz. Artık tarih yazılıyor. Ukrayna'yı seven büyük kalbiniz için teşekkür ederiz Bay Bernard! Sanatsal yeteneğiniz sayesinde dünya Ukrayna'daki olayları öğrenecek" sözleri ile yayınlamıştı.

BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK İLE SİYONİST İSRAİL İLE BAĞLANTISI VAR

Levy, sosyal medyada sık sık, Netflix’in Blacklist dizisindeki istihbaratçı Raymond Reddington adındaki kurgusal karakterle özdeşleştiriliyor.

Karanlık isim, terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yaptığı ziyaretler ve işgalci terör devleti İsrail yakınlığı ile tanınıyor.

LİBYA'DA VERİLEN ROL

2011'de Libya müdahalesinde ve sonrasında başroldeydi, hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan o dönemde Başbakan olarak Mısır ve Libya'ya gittiğinde Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, Erdoğan'dan önce Trablus'a gitmek için harekete geçmişti, Sarkozy Erdoğan'ın Libya'ya gelmesine hem de kendisinden önce ilk ziyareti yapacak olmasına çok bozulmuştu, tarih 16 Eylül 2011'di ve o gün Sarkozy'nin yanında Bernard Henri Levy de vardı.

LEVY TÜRKİYE'Yİ YIKMA HAYALİNİN GÖBEĞİNDE YER ALDI: GEZİ KALKIŞMASI

Gezi kalkışması sürecinde Erdoğan'ı hedef almıştı. Erdoğan'ın gitmesi gerektiğini savunuyordu. Suriye sürecinde de Türkiye'nin karşısında yer aldı.

TÜRKİYE'YE KARŞI HİBRİT SAVAŞINI YÜRÜTEN EKİPTEN

Türkiye'nin "Kürtleri baskı altına aldığını" iddia eden açıklamalar yaptı. Levy'nin tarzı böyle, Bosnalılar için kendini sözde bir kahraman gibi gösterdi sonra Sırplar tarafından pastalı eyleme hedef olup, kendi reklamını yaptırdı ve "mazlumun yanındayım" mesajı verdi. Şimdi aynı stratejiyi Irak'taki Kürtler için yapıyor.

İSRAİL VE BARZANİ'NİN REFERANDUM İŞBİRLİĞİ

İsrail'de 150 bin civarı Kürt asıllı Yahudi var. Bunlar 1960'larda Irak'ın kuzeyinden geldiler. Aynı süreçte Mossad, Mesut Barzani'nin babası Mustafa Barzani ile birlikte Irak'ta yapılanmaya başladı. Mossad'ın o dönem Irak'taki yapılanmasında en büyük ortağı Barzani'ydi. Zaten Baba Barzani'nin o yıllarda Mossad istasyon şefleriyle çekilen fotoğrafları da var.

HENRİ LEVY İLE BARZANİ'NİN MEŞHUR FOTOĞRAFI

26 Eylül'de Barzani'nin yasa dışı referandumunun bir gün sonrasında Erbil'de Barzani referandum için gelen Avrupalı gözlemcileri ağırladı, Bernard Levi o görüşmede başroldeydi.

LEVY İLE BİRLİKTE BULUNAN FRANSIZ BAKANIN SKANDAL "KÜRDİSTAN" SÖZLERİ

Fransa'nın eski dışişleri Bakanı Bernard Kouchner de ekipteydi. Barzani'nin de bulunduğu o meşhur fotoğrafta Levy ile beraber Kouchner var.

Kouchner referandum sonrası gözlemci raporunda, "Ben de Kürdistan vatandaşı olacağım" itirafında bulunmuştu.

YAHUDİ ASILLI BARNARD HENRİ LEVİ'NİN "KÜRDİSTAN KURULACAK" SÖZÜ

MOSSAD Ajanı Bernard Levy 2014 yılında "Size söz veriyorum, 2 yıl içinde Kürdistan kurulacak." sözlerini sarf etmişti.

Söz konusu "Kobani" sürecinde asıl adı Ayn el Arab olan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi karşısında bulunan kentte 10 gün kadar kalmıştı.

PKK-PYD teröristlerini sürekli öven beyanatlar vermişti.